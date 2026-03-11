お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が10日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(後10・00）に出演。コンビで仕事がうまくいかない理由を明かした。今回はキングコングの2人がゲストとして登場。冒頭、千鳥・ノブが「コンビで仕事って珍しいよね?」と驚きを伝えると、梶原雄太は「珍しいっすね」と答えながら西野へと視線を向けた。西野は「うまくいかないですよね。コンビで出ても」とぶ