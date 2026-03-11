【7R】初日特選シードを走ったメンバーのうち、本多を除く6人が決勝に駒を進めた。総合力でリードする滝本を中心視したが、滝本の車は「3」。九州地区とあって1番車をもらった小川が松本を有利な位置へと迎え入れられる。3番手に島村が付くのも有利に運べる材料だ。矢部―小林の3番手を松本がキープする流れも想定できる。準決の後、松本は「車の出は悪くなかった」と笑顔で話した。滝本を後方に置き、松本が先捲りを放つ。