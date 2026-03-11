◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ正規王者ノックアウト・CPフレッシュマート《12回戦》同級2位・岩田翔吉（2026年3月15日横浜BUNTAI）前WBO世界ライトフライ級王者岩田翔吉の挑戦を受けるWBC世界ライトフライ級王者ノックアウトが10日、横浜市内のジムで練習を公開。軽めのシャドーやミット打ちなどを披露し「100％準備は整っている。できるだけ早いタイミングで勝てればいい」と初防衛に自信を示した。元ムエタイ