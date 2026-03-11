◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）幕内最年少21歳の藤ノ川が横綱・大の里を撃破し、横綱初挑戦で初金星を挙げた。持ち前の俊敏な動きで自身より63キロ重い相手を翻弄（ほんろう）。初土俵から20場所目の金星は歴代10位のスピード記録となった。大の里はこの日も精彩を欠いて初日から3連敗と休場の危機。横綱・豊昇龍は義ノ富士を逆転の首投げで退けて3連勝。2日目に土がついた綱獲りの大関・安青