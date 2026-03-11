◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）大の里は痛恨の初日から3連敗となった。立ち合いから「良くないですね」。藤ノ川の右喉輪に上体を起こされ、右をのぞかせながら前進も引き落とされた。本来の圧力は影を潜め「またしっかり準備してやることが大事」と肩を落とした。白星が遠い。八角理事長は「気持ちと体が、かみ合わなくなっている。試練だ」と指摘した。先場所も3連敗を経験しているが、初日