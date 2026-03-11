◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）大の里は相撲がバラバラだ。藤ノ川戦は右差しを狙って前に出ようとしたが、気持ちばかりがはやって足がついていかなかった。左からおっつけられ、右喉輪で上体を起こされると、腰が浮いてあっさり引き落とされた。初日からの相撲を見る限り、右手一本だけで相撲を取っている印象で、左が全く使えていないのが気になる。九州場所で負傷した左肩鎖関節脱臼はもう