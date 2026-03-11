日本の新たな投資戦略を議論する「日本成長戦略会議」が開かれ、政府は「AIロボット」や「半導体」などの61の製品や技術を選定し、優先的に支援を進めていくことを明らかにしました。高市早苗 総理「先陣が切られる民間企業の国内投資を日本全国に広げていく環境を整備し、日本経済の更なる成長につなげてください」会議では、17の重点分野を細かく分け、優先的に支援を進めるとした61の製品や技術が示されました。そのうえで