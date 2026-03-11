11日(水)午前3時、フィリピンの東で、台風3号「ヌーリ」が発生しました。台風3号「ヌーリ」発生11日(水)午前3時、フィリピンの東で台風3号「ヌーリ」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風3号は今後フィリピンの東を東南東へゆっくり進み、マリアナ諸島で熱帯低気圧になる見込みです。日本への直接的な影響はないでしょう。台風の名前「ヌーリ」は、マレーシア