◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）関取最年長41歳の玉鷲が幕内1470回出場を果たし、歴代1位の旭天鵬に並んだ。「いつもと変わらない気持ちで」と土俵に上がったが、正代に押し出しで敗れ、初日から3連敗。入門から22年、幕内通算99場所で並んだ偉業だが「うれしい半面、自分が情けない」と笑顔はなかった。デビューから無休で土俵に上がり続ける鉄人は「次の相撲に自分らしい相撲を出せるよう意