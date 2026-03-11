◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）幕内・阿炎が10日、日本相撲協会に「第3腰椎横突起骨折で約1週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。今場所は背中や腰にテーピングを施し、初日から2連敗と精彩を欠いていた。師匠の錣山親方（元小結・豊真将）によると、回復次第で再出場の可能性もあるという。阿炎の休場は22年秋場所以来で6度目。3日目の対戦相手、欧勝馬は不戦勝と