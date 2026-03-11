外食大手のコロワイドは「珈琲館」や「カフェ・ベローチェ」の運営会社をおよそ440億円で買収すると発表しました。焼肉チェーン「牛角」などを傘下に持つコロワイドは、「珈琲館」「カフェ・ベローチェ」「カフェ・ド・クリエ」など全国で563店舗を運営する「C-United」を買収すると発表しました。買収金額はおよそ440億円で、投資会社から4月1日付で全ての株式を取得する予定です。コロワイドは、客層や単価などこれまでと業態の