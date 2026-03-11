元乃木坂４６のタレント・松村沙友理（３３）が第１子を出産していたことが１０日、分かった。母子ともに健康だという。松村は昨年１２月３日、２年の交際を経て年上会社員との結婚と妊娠を同時に発表。それでも同２８日にはＴＢＳ系報道特別番組「報道の日２０２５」とテレ東系年末特番「ＷＢＳ３時間生放送」という長尺の報道生番組をはしごして出演するなど、年末も精力的に仕事に励んでいた。無事に出産を終え、母となっ