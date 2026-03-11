武蔵野南線は3月1日に開業50周年を迎えた。武蔵野線は知っているが、武蔵野南線なんて聞いたことがない、という人もいるだろう。同線は武蔵野線の一部として府中本町〜鶴見間を結んでいるが、定期旅客列車は走行しない貨物専用線である。この「知られざる路線」の半世紀の歴史とは。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）約200キロに及んだ「東京外環状線」計画武蔵野線は、計画・整備段階では4つの線区に分割して進められた。府中