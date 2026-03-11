yama「春を告げる」が、3月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数65万5115回を記録。累積再生数は4億62万4171回となり、自身初の累積再生数4億回突破作品となった。【写真】NHKオフィスでバンドメンバーとポーズサイン入りポラも本作は、作詞・作曲をボカロPのくじらが手掛けた楽曲。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレジット：オリコン調べ（2026