YOASOBIの「祝福」が、3月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数86万745回を記録。累積再生数は4億83万5150回となり、自身通算6作目【※】の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】神作画の映像美！公開された話題のガンダム『水星の魔女』×YOASOBIのMV本作はテレビアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』（MBS/TBS系）Season1のOPテーマとして起用された。【※】YOASOBIの累積再生数4億