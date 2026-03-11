ヨルシカの最新アルバム『二人称』（ににんしょう）が、3月11日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、初週DL数6122DLで1位に初登場。【写真】便箋？気になりすぎる…！ヨルシカ、異例の書簡型小説『二人称』の商品イメージ画像2019年8月リリースの『エルマ』、2020年7月リリースの『盗作』に続き、自身通算3作目のデジタルアルバム1位を獲得した。本作は、コンポーザーの“n-buna”がボーカル“su