ILLITの「Almond Chocolate」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、「Magnetic」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】ILLIT「Almond Chocolate」MV週間再生数124.8万回（1,248,072回）を記録。累積再生数は1億6.0万回（100,060,378回）を記録した。本作は、俳優・宮世琉弥が主演を務めた映画『顔だけじゃ好きになりません』（2025年3月7日公開）の主題歌として、SEKAI