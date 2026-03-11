5人組グループ・嵐の約5年ぶりの新曲「Five」が、最新の3月16日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の初登場1位を獲得した。初登場作品の1位獲得は、6ヵ月ぶり【※】となる。【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子週間再生数は自己最高の1310万4360回。「Turning Up」の週間再生数281万3014回／2019年11月18日付）を超え、自身初の週間再生数1000万回超えを記録した。同日発表の最新「オリコ