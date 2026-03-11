桑田佳祐の「明日晴れるかな」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算3作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】桑田佳祐「明日晴れるかな」MV週間再生数60.5万回（604,903回）を記録。累積再生数は1億15.8万回（100,157,751回）を記録した。本作は、俳優・山下智久、長澤まさみが主演を務めたドラマ『プロポーズ大作戦』（2007年4月期放送／フジテレビ系）の主題歌として起用され