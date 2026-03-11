女優の野々山さくら（30）が3月いっぱいで芸能活動を休止することを11日までに自身のSNSで発表した。芸能活動休止に伴い、現在所属している事務所を退所することも報告した。野々山は「この度、私事ではございますが2026年3月31日をもちまして一度、芸能活動を休止する決断をいたしました」と発表。また「こちらに応じて同日3月31日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所致しますことをご報告申し上げます」と