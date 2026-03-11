Saucy Dogの「魔法にかけられて」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算5作目の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】Saucy Dog「魔法にかけられて」MV週間再生数67.5万回（675,044回）を記録。累積再生数は2億33.5万回（200,334,907回）を記録した。本作は、ABEMA『恋する▽週末ホームステイ 2022春』（▽＝ハートマーク）主題歌として起用されていた。なおSaucy Dogの累積再生数