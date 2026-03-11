嵐の5年ぶりの新曲「Five」が、16日付の「オリコン週間ランキング」のストリーミングとデジタルシングルの2部門で1位を獲得した。デジタル2冠は自身初。4日に配信開始。期間内の再生数は1310万4360回で自己最高を記録した。ダウンロード数は13万3204ダウンロードで、グループ初週ダウンロード数は歴代1位となった。同一作品でのデジタル2冠獲得は男性グループでは昨年1月のMrs.GREENAPPLEの「ライラック」以来1年2カ月ぶり