Novelbrightの「愛とか恋とか」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算3作目の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】Novelbright「愛とか恋とか」MV週間再生数93.5万回（935,048回）を記録。累積再生数は4億80.8万回（400,808,037回）を記録した。なお、Novelbrightの累積再生数4億回突破作品は、達成順に「ツキミソウ」、「Walking with you」がある。本作は2022年5月にリリースさ