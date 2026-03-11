J2新潟は10日、新潟・聖籠町のアルビレッジで14日の敵地の奈良戦に向けて練習を再開した。キャンプでの負傷から約1カ月半ぶりに練習に合流したGK田代琉我（27）は、大きな声でのコーチングを武器に守護神争いに再び参戦する。「ナイス、ナイス！」。練習であの大きな声が久々に響き渡った。約1時間半の全体練習だけでなく、その後の攻撃陣のシュート練習でもゴールマウスに立った田代の表情は明るい。「キャンプからサッカーを