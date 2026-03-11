back numberの「瞬き」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算15作目の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】back number「瞬き」MV週間再生数116.1万回（1,161,335回）を記録。累積再生数は2億91.2万回（200,912,431回）となり、2億回突破は自身通算15作目。「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録で歴代単独2位となった。本作は、俳優・佐藤健、土屋太鳳が主演を務めた映画『8