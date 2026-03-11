歌手・八代亜紀さんの出世作「なみだ恋」、香西かおりの「浮雲」などで知られる作詞家の悠木圭子（ゆうき・けいこ）さんが、３日に都内で誤嚥性（ごえんせい）肺炎のため亡くなったことが１０日、スポーツ報知の取材で分かった。９０歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。悠木さんは山口・防府市生まれ。１９５４年に映画「十代の秘密」（藤田佳子名義）で女優デビュー。映画「婦系図湯島の白梅」や「霧の音」、