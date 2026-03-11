◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽決勝Ｔ１回戦第２戦町田１―０江原（１０日・町田ＧＩＯＮスタジアム）初出場の町田はホームで江原（韓国）に１―０で勝利。２戦合計１―０で、準々決勝進出を決めた。日本勢で８強一番乗り。前半２５分にＭＦ中村帆高（２８）が先制点を決め、堅守を発揮して逃げ切った。準々決勝以降は、サウジアラビアで集中開催（４月１７〜２５日）される。＊＊＊＊＊アクシデントに