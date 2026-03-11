嵐の最新曲「Five」が、最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルランキング（単曲）」でともに初登場1位を獲得した。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」で2冠達成となった。同一作品でのデジタル2冠は、2カ月ぶり。男性グループでは1年2カ月ぶりとなった。「Five」は「週間ストリーミングランキング」では自己最高週間再生数となる1310・4万回で自身初の1位を獲得。19年11月の「Turning Up