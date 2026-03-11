カナダのトロントにある、アメリカ領事館に銃弾が撃ち込まれました。けが人はいませんでしたが、警察は中東情勢との関連を含め捜査しています。地元警察によりますと、10日早朝、トロントにあるアメリカ領事館で発砲があったと通報がありました。警察が駆けつけたところ、現場で複数の薬きょうが見つかり、領事館の建物に銃弾が撃ち込まれたのを確認したということです。当時、領事館内には人がいましたが、けがはなく無事でした。