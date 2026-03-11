ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組を4戦全勝で1位突破した侍ジャパンが10日深夜3時10分に準々決勝以降の舞台となる米フロリダ州マイアミに向けて出発した。1次ラウンドの侍ジャパンは初戦、台湾相手に打線が爆発して13−0の快勝。第2戦以降は苦しい戦いとなったが韓国に8−6、オーストラリアに4−3、チェコには7回まで0−0も8回に一挙9得点を奪って9−0の大勝と4戦全勝でC組を1位突破した。10日に