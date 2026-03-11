ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往している。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＳＮＳへの投稿で確認した。これはペルシャ湾から大量の石油搬出を妨げていた事実上の海峡封鎖が、解除に向かう重要な一歩となる。原油が一時７６ドル台まで急落する中、為替市場はドルの戻り売りが強まり、ドル円も１５７