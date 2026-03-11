ロシアのプーチン大統領とアメリカのトランプ大統領の電話会談の中で、ロシア側がイランへの軍事情報の提供を否定していたことがわかりました。アメリカのウィトコフ特使は10日、CNBCのインタビューで、9日に行われたトランプ大統領とプーチン大統領の電話会談について言及し、ロシア側が「イランにアメリカ軍の軍事情報を共有している」との疑惑を否定したと明らかにしました。ウィトコフ氏は事実関係について「自分は情報機関の