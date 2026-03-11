ＷＢＣの１次ラウンドＣ組を４戦全勝で１位突破した侍ジャパンが、準々決勝以降が行われる米フロリダ州のマイアミへ向けて出発した。チェコ戦（東京ドーム）の試合終了は午後９時４５分。そこからおよそ５時間半後に、チャーター機で日本を発った。弾丸出国から空路約１６時間でマイアミに到着する予定だ。侍ジャパンは１次ラウンドの初戦・台湾戦で１３ー０の快勝発進。７日の韓国戦は８−６、８日のオーストラリア戦は４―