先ほどからドルの戻り売りが出ており、ドル円は一時１５７．４０円付近まで下落している。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＳＮＳへの投稿で確認した。これはペルシャ湾から大量の石油搬出を妨げていた事実上の海峡封鎖が、解除に向かう重要な一歩となった。 これを受けて原油安がさらに進み、ＷＴＩ先物４限は一時７６．７３ド