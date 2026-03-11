乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が10日までに第1子を出産したことが、スポニチ本紙の取材で分かった。母子ともに健康。仕事は体調や育児を優先しながら今後も続けていく。昨年12月に妊娠を公表した後も可能な範囲で仕事を継続。自身のYouTubeチャンネルでアップしていたグルメロケの動画は、昨秋頃までに撮影を終えていた。今年1月には「ゆっくりとマタニティ旅」と福島県