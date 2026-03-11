カナダのトロントにあるアメリカ領事館で10日、2人の男が建物に向けて発砲する事件ありました。現地警察によりますと、10日未明、トロント中心部にあるアメリカ領事館の前で2人の男が建物に向けて複数回発砲しました。当時、領事館の中には人がいたものの、負傷者はいませんでした。2人の男は車で逃走していて、警察は車両の画像を公開し情報提供を呼びかけています。中東情勢との関連など犯行の動機は明らかになっていませんが、