元乃木坂46で「さゆりんご」の愛称でも親しまれるタレント松村沙友理（33）が第1子を出産したことが10日、分かった。昨年12月3日に自身のインスタグラムで結婚と妊娠を同時に発表していた。親しい関係者によると、今後は体調の回復を待って仕事に復帰するという。松村は11年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、翌12年2月にシングル「ぐるぐるカーテン」でデビュー。21年7月に乃木坂46を卒業後は女優、モデルなどマルチに