[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田 1-0 江原FC Gスタ]FC町田ゼルビアは厳しい守勢を耐え抜きながらアジアベスト8への切符を掴み取った。最終ラインで堅守を支えたDF昌子源は「(ベスト8は)最低ライン。ここまでいろんな選手が頑張ってきて、ここで負けると全てが意味ないわけじゃないけど、何かもったいなかったとか、いい経験で終わる。そんなんで終わらせたくなかった。意地でもホームで勝つというのをやってきたので、最低目標をクリ