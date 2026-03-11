ドジャースの佐々木は珍しく2日連続でブルペンに入って投球練習した。捕手を立たせたまま8球を投げ、捕手を座らせてから7球の計15球。セットポジションから動き出しの部分を入念に確認し、ゆっくりとしたペースで投げて10日（日本時間11日）の実戦登板に備えた。登板2日前にブルペンで投球練習し、前日はダッシュなど軽めのメニューをこなすのが通例。前回のオープン戦登板は4失点しており、調整を変えて修正を期す。（グレ