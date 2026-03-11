イングランドサッカー協会（FA）は10日、バーンリーに所属するDFカイル・ウォーカーがイングランド代表を引退したと発表した。現在35歳のウォーカーは、2011年11月に行われたスペイン代表との国際親善試合でデビューを果たし、徐々に右サイドバックとして同代表の主力選手へと成長した。その後、2018年のFIFAワールドカップロシア大会、2022年のFIFAワールドカップカタール大会に出場したほか、EURO2016、EURO2020、EURO2024と