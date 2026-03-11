ユーモアのある研究や開発に贈られる「イグ・ノーベル賞」の主催者は、35年間アメリカで行われてきた授賞式を今後はスイスをはじめヨーロッパで開催すると発表しました。「イグ・ノーベル賞」の主催者は9日、35年間アメリカで行われてきた授賞式を今年はスイスで行うと発表しました。変更の理由については、「去年から招待客がアメリカを訪問することが安全とは言えなくなった」と説明。AP通信によりますと、トランプ政権が行って