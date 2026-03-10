元SKE48・藤本冬香の1st写真集『無防備な私』（KADOKAWA）が5月18日（月）に発売される。 【画像】元SKE48・藤本冬香、初の大胆グラビア披露 人生初の海外となるタイ・クラビにて撮影された本書では、大胆なグラビアに挑んだ。多彩なバリエーションで魅せるバストカットから初挑戦となるバックショットまで肌見せ全開で臨み、27歳の藤本冬香の“無防備ボディ”を披露した。 先行カットは、裏表紙にもなった花柄の爽