10日夜、鹿児島市の公衆トイレで、おむつの交換台などを焼く火事がありました。 警察は放火の可能性も視野に捜査しています。 鹿児島南警察署によりますと10日午後10時20分ごろ、鹿児島市宇宿3丁目の脇田公園で、通行人から「脇田公園のトイレが火事になっている」と110番通報がありました。 消防が出て、火は11分後に消し止められましたが、この火事で多目的トイレの中のおむつ交換台と子供用の椅子、それに壁の一部が焼けまし