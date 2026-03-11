ポンドドルは本日も買戻しが膨らんでおり、３日続伸。一時１．３４８０ドル付近に上昇する場面が見られた。テクニカル的に相場は中立方向へ向かっており、２００日線（１．３４４５ドル付近）の水準を回復。終値で２００日線を明確に上抜ければ、１．３５２５ドルへ向かう可能性がある。一方、ポンド円は２１２円台を回復し、２月下旬に上値を拒まれた２１２円台前半の水準突破を試みている。 原油急騰で英中銀の利下げ期待