ボートレース尼崎の「春到来！ＢＯＡＴＢｏｙカップ２０２６」は１０日に３日目を開催。安河内健（３０＝佐賀）は１Ｒ、３コースからまくり差して今節２回目の白星。９Ｒは６コースから間隙を突いて３着に食い込み、予選２位通過でファイナルに進出した。「全体にバランスが取れていて、いい調整ができてると思います。ターン回りの方が特徴だけど伸びは人よりちょっといいし、水準より上はある。ターン回りは行きたいところ