東日本大震災発生から15年になるのを前に、被災地・岩手県の沿岸・大船渡市在住のカメラマンとして東日本大震災を取材し、復興のようすを撮り続けてきた花崎和彦さん（岩手朝日テレビ）がラジオ関西の取材に応じ、1995年に起きた阪神・淡路大震災の教訓が生かされたのか聞いた。東日本大震災発生から約7か月後の岩手県大船渡市〈2011年10月9日撮影〉家族5人で暮らしていた花崎さんの自宅では、震災発生当時は停電が起き、電波