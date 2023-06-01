フフホト市のバイオ企業、内蒙古阜豊生物科技の実験室で研究に取り組む従業員。（資料写真、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト3月11日】中国内モンゴル自治区のフフホト市が、バイオ製造業の発展を加速させている。第14次5カ年規画（2021〜25年）期間中、地域の優位性を生かした現代産業体系の構築を進め、動物用ワクチンや合成生物学を特色とする産業クラスターを育成してきた。動物用ワクチンメーカーの金宇生物技術は