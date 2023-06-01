去年12月、名古屋市内のビルで当時16歳の少女に対し、同意がないのにわいせつな行為をしたとして27歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「何もそんなことしてない」 16歳少女に不同意性交などの疑い 自称・派遣社員の27歳男を逮捕 容疑を否認 愛知県警港署 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、自称・岐阜県各務原市在住で、自称・派遣社員の下堂亜輝容疑者27歳です。 警察によりますと下堂容疑者は去年12月27日、名古屋市