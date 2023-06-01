NY株式10日（NY時間12:07）（日本時間01:07） ダウ平均47896.78（+155.98+0.33%） ナスダック22790.82（+94.87+0.42%） CME日経平均先物55220（大証終比：+760+1.38%） 欧州株式10日GMT16:07 英FT100 10425.70（+176.18+1.72%） 独DAX 23915.28（+505.91+2.16%） 仏CAC40 8076.21（+160.85+2.03%） 米国債利回り 2年債 3.544（+0.008） 10年債 4.107（+0.012） 30年債