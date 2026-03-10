東日本大震災から15年。時間が経つにつれて、あの日の出来事は少しずつ遠い記憶になっていきます。それでも、私たちの暮らしの中には、震災をきっかけに生まれた意識や習慣が確かに残っています。防災とは、特別な行動ではなく、日常を守るための準備なのかもしれません。防災は「特別な日」のものではないかつては、防災というと非常用持ち出し袋や備蓄といった“いざという時の準備”を思い浮かべる人が多かったかもしれません。